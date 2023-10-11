Путин призывает решить палестино-израильский конфликт переговорами, а не военной силой

Владимир Путин призвал решить конфликт Палестины с Израилем путем переговоров и дипломатии, а не с помощью вооруженного давления. Подробности сообщает РИА Новости .

На пленарном заседании РЭН президент России высказался о решении американских властей разместить авианосец у берегов Израиля. По мнению Путина, такое решение допустимо в качестве знака военной и политической поддержки, но решению конфликта это не поможет.

Российский лидер убежден, что уже сейчас нужно направить все силы на дипломатический подход. Президент подчеркнул, что нужно как можно быстрее остановить боевые действия и вернуться к переговорам. При этом Путин подчеркнул, что способ переговоров должен быть приемлем для обеих сторон конфликта.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».