Путин раскритиковал бизнесмена из Германии за вопрос на английском языке

Президент РФ Владимир Путин подверг критике предпринимателя из Германии, который задал интересующей вопрос не на немецком, а на английском языке. Как пишет ТАСС, этот эпизод случился в хоте дискуссии на форуме ВТБ «Россия зовет!».

Глава России с улыбкой поинтересовался у представителя Германии, почему тот говорит на родном языке, а вопрос задает на другом и при этом подчеркнул, что государственный суверенитет является самым важным. Затем собеседник Путина опять взял микрофон, после чего между ними на протяжении примерно минуты шел разговор не немецком языке. На данный факт модератор дискуссии Андрей Костин пошутил, что это «непереводимая игра слов». Лидер России в кратце изложил суть диалога, которая заключалась в том, что гость из Германии аргументировал выбор английского языка тем, что его предупредили об отсутствии переводчиков с немецкого.

«Я ответил, что вопрос даже не в переводчике. Вопрос - в суверенитете», —сказал глава России.

Также президент вспомнил свою поездку к канцлеру Германии Шредеру в Ганновер и посетовал, что все там говорили на английском языке.

Ранее лидер России прокомментировал угрозы избранного президента США, пообещавшего ввести 100% пошлины на товары из БРИКС в случае отказа от доллара.