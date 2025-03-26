Путин раскрыл роль ветеранов СВО в судьбе России

Военнослужащие, прошедшие спецоперацию, становятся ключевыми наставниками российской молодежи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова президента России Владимира Путина.

В среду президент Владимир Путин подчеркнул значимость их участия в воспитательном процессе в стране.

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность участия военнослужащих в воспитании подрастающего поколения. На заседании наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» глава государства отметил растущее число наставников из числа участников специальной военной операции.

По мнению президента, для молодежи крайне значимо видеть рядом настоящих героев — людей, которые защищали страну. Военнослужащие разных национальностей, возрастов и профессий объединились в важнейшей миссии — воспитании детей и подростков.

Путин особо подчеркнул: герои СВО, удостоенные высоких наград, активно участвуют в руководстве молодежного движения. Их личный пример доблести и любви к родине становится ключевым фактором патриотического воспитания. Глава государства выразил искреннюю благодарность ветеранам за их мужество на службе и значительный вклад в формирование характера молодого поколения россиян.

Ранее президент России сравнил членов «Движения первых» с армией.