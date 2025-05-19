Путин рассказал, что сделал бы с золотой рыбкой

Российский президент Владимир Путин ответил на вопрос 12-летней девочки Айсель о том, что бы он сделал с золотой рыбкой, если бы ее поймал. Об этом пишет РИА Новости в понедельник.

Уточняется, что президент Путин в понедельник работал в «Сириусе» и проводил там встречу с учащимися образовательного центра. По словам российского лидера, в том случае, если удалось бы поймать золотую рыбку, то он исходил бы из экологических соображений и отпустил бы ее на свободу.

Также Путин отметил, что не стал бы утруждать ее исполнением своих желаний, а, наоборот, попытался бы сам сформулировать свои цели и начал бы их добиваться.

Ранее президент России высказался за прекращение огня на Украине, но отметил, что необходимо найти пути движения к миру.