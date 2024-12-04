Путин рассказал историю про немецкого рыбака и «грязь с Востока»

Президент РФ Владимир Путин сообщил о преимуществах бизнес-походов на Восток, упомянув историю о рыбаке и «грязи с Востока», которую услышал, когда работал в Германии. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе своего выступления на инвестфоруме ВТБ «Россия зовет!» лидер РФ вспомнил историю о том, как его знакомый во время прогулки по Берлину поинтересовался у местного пожилого рыбака, какую добычу тот сумел выловить из реки Шпрее. Мужчина заявил о плохом клеве уточнив, что виной тому «ветер с Востока». На это утверждение приятель Владимира Путина заявил, что «все проблемы, вся грязь с Востока». При этом пожилой немец поинтересовался, не поляк ли его знакомый, на тот дал отрицательный ответ, добавив «хуже». Данное мнение не нашло отклика у рыбака.

«Теперь все, что с Востока, то лучше, чем с Запада. Посмотрите на условия, которые создаются для немецкой экономики у нас в России и со стороны ваших традиционных союзников и партнеров, сейчас мы говорим только о бизнес-среде», — сообщил Путин.

При этом он уточнил, что двери России всегда открыты, отметив отношения с Германией, которые были очень хорошими на протяжении десятков лет. При этом лидер страны упомянул царившее между странами взаимопонимание.

Также в ходе выступления на форуме президент Путин сообщил, при каком условии западные компании смогут вернуться на российский рынок.