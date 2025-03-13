Путин рассказал, какой выбор есть у блокированных в Курской области военных ВСУ

Российский президент Владимир Путин назвал выбор для украинских военных, которые оказались блокированы в Курской области. Об этом пишет РИА Новости.

По данным журналистов, у военных ВСУ, которые сейчас всеми силами пытаются выйти из Курской области, осталось не так много вариантов для выживания. Во-первых, Путин отметил, что техника брошена полностью и вывезти ее невозможно.

При этом, по словам президента РФ, если уже в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то оттуда никто выйти не сможет и тогда остается два пути: либо же сдаться в плен, либо погибнуть.

Напомним, что ранее стало известно о том, что российский президент Владимир Путин поддержал предложение американцев завершить боевые действия на Украине, но только при условии, что этот шаг приведет к долгосрочному миру и ликвидации самих основ противостояния.