СМИ: украинцы избивают пленного россиянина и требуют его близких совершить теракт

Украинские военные пытают российского военного и требуют его семью совершить теракт, чтобы издевательства прекратились. Об этом пишет РИА Новости и ссылается на знакомый с ситуацией источник.

Уточняется, что видеозапись с пытками Сергея Полия получили его жена. На кадрах пленник лежит на полу в помещении, напоминающем гараж или подвал. Голос за кадром называет его «рядовой Полий, пленный», на что мужчина отвечает кивком. Сразу после этого злоумышленник начинает избивать жертву дубинкой, в течение минуты нанося удары по ногам, рукам, спине и голове, несмотря на непрекращающейся крики пленного.

Ранее сообщалось о том, что ООН обнародовала сведения, подтверждающие пытки российских военнопленных на Украине.