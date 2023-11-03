Путин уверен, что пытки посеять вражду в стране «обречены на провал»

Ранее мы уже писали о том, что более 77% россиян доверяют президенту РФ. Он, в свою очередь, заявил, что «мы — единый народ», который связан не только общей историей, но и братскими узами дружбы, а также – взаимопониманием.

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа», российский лидер поприветствовал всех гостей и участников Всероссийского форума под названием «Народы России». Он пожелал каждому, а также самим организаторам, успехов. Владимир Путин не мог не поздравить их с приближающимся «Днем народного единства».

В этой связи он обозначил, насколько сплочен российский народ. В рамках ежегодного форума, который берет свое начало с 2020 года, Путин сделал новое заявление. По его словам, все целенаправленные попытки посеять «между нами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации и агрессивные действия» обречены на провал.

Напомним, что в 2024 году в России пройдут выборы президента. Почему у нынешнего лидера Владимира Путина нет конкурентов и чего не хватает оппозиции — в материале «Подмосковье сегодня».