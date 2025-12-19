Путин ответил на личный вопрос из Подмосковья о чувствах

В ходе масштабной пресс-конференции, где традиционно обсуждаются геополитика и экономика, прозвучал вопрос, выбивающийся из общего ряда и моментально приковавший внимание всей аудитории. Журналистка телеканала «360» напрямую спросила Владимира Путина о его личных чувствах, получив неожиданный ответ.

Журналистка спросила президента, влюблен ли сейчас президент. Известный сдержанностью в освещении частной жизни, Путин дал неожиданно прямой и лаконичный ответ: «Да».

Это краткое, но емкое признание, занявшее лишь секунды эфирного времени, мгновенно стало одним из самых обсуждаемых моментов всего многочасового мероприятия. Однако от подробностей президент воздержался, еще ранее отметив, что не пишет романтических мемуаров.

Примечательно, что ранее Владимир Путин отказался отвечать на вопрос о своих отрицательных качествах. По его словам, он не хочет «давать повод для лишних пересудов».

Ранее сообщалось, что Путин предложил перенять кавказский опыт ранних браков в России. Таким мнением он поделился после того, как девушке сделали предложение руки и сердца в ходе прямой линии.