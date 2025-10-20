Путин вспомнил, как его облили вином на празднике у Михалкова

Владимир Путин рассказал о забавном инциденте, произошедшем на юбилее режиссера Никиты Михалкова. Один из друзей мэтра российского кинематографа случайно облил президента красным вином во время праздничного мероприятия. Об этом сообщает ТАСС.

Во время съемок фильма к 80-летию Никиты Михалкова президент поделился курьезным случаем с торжества. По словам Владимира Путина, во время юбилейного вечера один из приближенных режиссера умудрился пролить на него красное вино. Виновник происшествия немедленно начал извиняться и даже пообещал полностью отказаться от алкогольных напитков.

Однако, как с иронией отметил глава государства, данный обет так и остался невыполненным. Насколько известно Путину, мужчина продолжает употреблять спиртное, хотя и делает это в разумных пределах. Президент подчеркнул, что относится к случившемуся с пониманием и без всякого негатива.

В своей беседе российский лидер также назвал юбиляра большим артистом и настоящим классиком современного искусства, заслуживающим самых теплых поздравлений. Этот несерьезный эпизод лишь подчеркивает теплую и непринужденную атмосферу, которая царила на празднике в честь легендарного режиссера.

Ранее в Химках прошел творческий фестиваль Академии Никиты Михалкова.