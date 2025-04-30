В Европе есть поддерживающие Россию люди, а в будущем отношения с Европейским союзом должны восстановиться. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе встречи с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».

По словам российского лидера, в настоящее время ситуация сложнее, чем во времена Великой Отечественной войны, а на происходящие события имеется несколько точек зрения.

«У меня сомнений нет, что у нас рано или поздно отношения с Европой восстановятся — это безусловно», — сообщил президент.

Путин также сказал, что Европе проживает множество поддерживающих Россию людей, которые не говорят об этом во всеуслышание.

«Немного, конечно, людей, которые под давлением официальных властей имеют дерзость высказывать свою точку зрения», — подчеркнул лидер страны.

В ходе этой же встречи президент Путин заявил о том, что на специальной военной операции есть французы, воющие на стороне России. При этом иностранцы видят в происходящих событиях связь со Второй Мировой войной и даже назвали свое подразделение аналогично воинскому формированию, в составе которого их предки сражались с фашистами.