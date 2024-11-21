Путин заявил о праве ответных ударов по военным объектам других стран

Президент Владимир Путин во время обращения к жителям сообщил о том, что РФ имеет право использовать оружие против военных объектов тех стран, которые применяют вооружения против России. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Путина, Россия вправе использовать свое оружие против стран, использующих свое против РФ. При этом, речь идет именно о военных объектах. Если же произойдет эскалация агрессии, что тогда ответ последует уже зеркально и решительно.

Напомним, ранее российский президент рассказал об украинской атаке с использованием западного оружия по объектам военной инфраструктуры в Брянской и Курской областях.