Путин запретил закупку иностранной военной формы для армии РФ

С 2026 года российская армия будет обеспечиваться исключительно отечественной военной формой. Владимир Путин подписал указ, запрещающий закупки вещевого имущества иностранного производства. Об этом сообщает ТАСС.

Документ также предписывает, что с 2027 года военная форма должна шиться только из российских тканей и трикотажных полотен. Это означает, что не только пошив, но и материалы должны быть местного производства.

Новые меры направлены на укрепление независимости оборонного сектора и поддержку отечественных производителей. Правительству, Минобороны и Минпромторгу поручено обеспечить выполнение указа, который вступил в силу сразу после подписания.

