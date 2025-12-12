ПВО отразила массированную атаку беспилотников ВСУ еще в одном регионе РФ

Над территорией Тульской области в субботу была отражена крупная воздушная атака, сообщает «ТулаСМИ» со ссылкой на сводку Минобороны РФ.

В течение шести часов, с 12:00 до 18:00, силы противовоздушной обороны уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным военного ведомства, жертв и разрушений среди гражданского населения и объектов критической инфраструктуры удалось избежать. Этот инцидент стал одним из наиболее масштабных по количеству одновременно сбитых дронов в центральных регионах России за последнее время.

Сейчас региональные власти и экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности. Жителям Тульской области даны четкие рекомендации на случай обнаружения фрагментов или целых беспилотников, которые могли упасть на землю. Категорически запрещено приближаться, трогать или пытаться переместить любые подозрительные предметы. Такие объекты могут быть неразорвавшимися или представлять иную опасность.

Напомним, что с 11 декабря ВСУ пытаются атаковать также Московскую область. В Твери ввели режим ЧС после атаки беспилотника на жилой дом.