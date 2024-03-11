ПВО РФ сбила 95 украинских дронов и 10 снарядов HIMARS

Российская система ПВО за прошедший день уничтожила 95 вражеских беспилотников. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщили в официальном канале Министерства обороны России.

По данным пресс-службы военного ведомства, средства ПВО сбили сразу 95 украинских дронов в разных населенных пунктах как Донецкой, так и Луганской Народных Республик, а также и в Запорожской и Херсонской областях.

Помимо этого, российским военным удалось уничтожить и 10 реактивных снарядов РСЗО HIMARS за прошедшие сутки. Также в Минобороны России напомнили, что всего с февраля 2022 года военными ВС РФ было уничтожено 577 самолетов ВСУ, 15 080 БПЛА, 267 вертолетов, 484 ЗРК, 15 428 танков и других бронемашин.

Напомним, ранее мы рассказали, что в Донецке впервые за долгое время....появились автомобильные пробки. Теперь жители города все же встречают наступившую весну с надеждами на спокойную жизнь после освобождения Авдеевки. Подробности в материале.