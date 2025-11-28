Пытки под видом помощи: организатора детского реабилитационного центра задержали

В Московской области правоохранители пресекли деятельность псевдомедицинского учреждения, где вместо помощи зависимым детям устраивали настоящие истязания. Главную подозреваемую в организации пыточного центра уже взяли под стражу. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Силовики задержали Анну Хоботову — предполагаемого организатора реабилитационного центра в Дедовске, который на деле оказался настоящей тюрьмой для несовершеннолетних. Следствие установило, что женщина создала настоящую систему подавления воли под видом благотворительной помощи.

Выяснилось, что в стенах этого заведения незаконно удерживали 24 подростка. Родители отправляли туда своих детей, рассчитывая на квалифицированное лечение от алкогольной или наркотической зависимости. Родственникам обещали профессиональный подход, психологическую поддержку и комфортные условия проживания. Однако реальность оказалась куда страшнее рекламных проспектов: никакой медицинской помощи подопечные не получали.

Следователи выяснили, что персонал учреждения использовал садистские методы «воспитания». Подростков систематически унижали, морили голодом и подвергали физическому насилию. Фактически, детей пытали и удерживали в неволе, полностью изолировав от внешнего мира.

Сейчас в отношении Хоботовой проводятся следственные действия, правоохранители выясняют круг всех подозреваемых, опрашиваются свидетели и пострадавшие.

Ранее силовики провели обыски в красногорском ребцентре «Шанс», связанном с фигуранткой уголовного дела о пытках.