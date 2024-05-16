Работы по расчистке реки Сестры на участке протяженностью почти 10 км стартовали в Клину

В Клинском городском округе стартовали масштабные работы по расчистке реки Сестры. Глава Алена Сокольская рассказала, что участок, который будет расчищен, составит 9,6 км.

Работы будут выполнять сотрудники подрядной компании ООО «Реновация». Организация выиграла конкурс , который был объявлен в декабре 2023 года.

С целью увеличения пропускной способности реки специалистам предстоит удалить поваленные деревья, изъять бытовой мусор и донные отложения.

Перед стартом работ необходимо обсудить ряд вопросов. Алена Сокольская акцентировала внимание на важности обеспечения безопасности для коммунальной инфраструктуры и жителей на период расчистки реки. Работы должны быть выполнены качественно и эффективно. Допущение каких-либо ошибок неприемлемо, отметила Глава округа.

«С целью исключения при проведении работ рисков повреждения кабелей связи, электроснабжения, газо- и водопровода провели совещание с представителями подрядчика ООО «Реновация» и ресурсоснабжающих организаций», — проинформировала Алена Сокольская.

Согласно утвержденному плану работ, расчистка будет завершена в 2025 году. Проект осуществляется в рамках региональной госпрограммы «Экология и окружающая среда Подмосковья». Финансирование выделено из средств бюджета Московской области.

Ранее мы сообщали, что Клин 17 мая присоединится к Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов.