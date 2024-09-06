Радиоактивные отходы обнаружили в доме на западе Польши

На западе Польши обнаружили радиоактивные отходы. Об этом сообщило РИА Новости днем в пятницу, 6 сентября, ссылаясь на данные радиостанции RMF FM.

Стало известно, что речь идет о населенном пункте с названием Седлец, расположенном в Вольштынском повете Великопольского воеводства: там, согласно официальному сообщению, были найдены радиоактивные отходы в количестве 50 источников.

На место сразу же были направлены несколько десятков спасателей, специализированные группы химической и экологической аварийно-спасательных служб, образцы отходов изъяты. По предварительной информации, эти радиоактивные отходы хранились в частном гараже и доме в бутылках. Людей, соседствующих с местом ЧП, эвакуировать не собираются.

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