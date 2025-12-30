«Радиопираты»: на радиостанции «Судного дня» заиграло «Лебединое озеро»

Загадочная коротковолновая радиостанция УВБ-76 подверглась атаке неизвестных, вклинившихся в ее эфир с фрагментами классической музыки и песен. Об этом сообщил ТАСС.

По данным мониторинга, около 16:45 по московскому времени на частоте, где десятилетиями звучали лишь монотонный гудок и закодированные словоформы вроде «лисоплащ» или «баксознак», неожиданно зазвучали отрывки из балета «Лебединое озеро» Чайковского, а затем песня из мультфильма «Бременские музыканты». За музыкальным вторжением последовали посторонние разговоры и попытки пения, которые радиолюбители расценили как действия радиопиратов.

При этом стандартный звуковой маркер станции — характерное «жужжание» — продолжал звучать на заднем плане, что подтвердило факт внешнего вмешательства. Вещание пиратов длилось недолго, но вызвало ажиотаж в сообществах, следящих за станцией. УВБ-76, предположительно связанная с военными, с 1970-х годов остается объектом пристального внимания конспирологов и энтузиастов. Ее эфирные взломы — редкое, но технически возможное явление, которое каждый раз порождает волну слухов о природе таинственных «посланий» и истинных возможностях тех, кто стоит за микрофоном.

Ранее радиостанция УВБ-76 передала новое загадочное слово перед Новым годом.