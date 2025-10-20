«Радиостанция Судного дня» передала шифровку с именем литературного персонажа

Легендарная радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка», снова передала загадочное сообщение. В эфире прозвучало имя литературного героя Дон Кихота, которое уже появлялось в шифровках два года назад. Об этом сообщает Lenta.ru.

Таинственная коротковолновая радиостанция УВБ-76, десятилетия будоражащая умы радиолюбителей, продолжает передавать закодированные послания. 20 октября в ее эфире снова прозвучала знакомая многим шифровка — имя Дон Кихот. Это уже не первое появление литературного персонажа в эфире «радио Судного дня»: идентичное сообщение передавали 14 февраля 2022 года.

За последние месяцы загадочная станция, чьи сигналы идут с 1976 года, активизировала повторение старых кодов. В августе она транслировала слова «нардосаж» и «пулолед» с той же периодичностью, что и в январе 2022 года. А 6 октября в эфире снова появилось слово «орехобрус», уже звучавшее ранее.

Большую часть времени УВБ-76 заполняет эфир монотонным жужжанием и шумами, прерываемыми краткими шифровками. Радиолюбители и исследователи продолжают строить теории о назначении станции, связывая ее сообщения с глобальными событиями, хотя официального объяснения этой тайны до сих пор не существует.

Ранее радиостанция УВБ-76 передала в эфире новое кодовое слово «ГУЛОБОЛТ».