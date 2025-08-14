«Радиостанция Судного дня» повторила сигналы, звучавшие перед СВО

Радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка», передала две зашифрованные фразы — те же, что звучали незадолго до начала СВО. Впервые за два года станция повторила последовательность сигналов. Об этом сообщает Lenta.ru.

14 августа УВБ-76 вышла в эфир с двумя сообщениями: «марель» и «стокотон». Эти же слова транслировались 13 января 2022 года — за полтора месяца до начала СВО. Порядок и временной промежуток между ними совпали с оригинальной передачей.

Это уже второй случай за неделю, когда станция повторяет старые шифровки. 11 августа в эфире прозвучали шесть сигналов, идентичных тем, что передавались в январе 2022-го.

УВБ-76 вещает с 1970-х, но ее назначение до сих пор не раскрыто. Большую часть времени она издает монотонное жужжание, но иногда передает кодовые слова. Радиолюбители и конспирологи связывают их с глобальными событиями, хотя официальных подтверждений этому нет.

