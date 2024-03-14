Ракетная опасность в Белгороде длилась 24 минуты

Вечером четверга, 14 марта, в Белгороде и Белгородском районе звучал сигнал тревоги. Сообщение об этом было опубликовано в официальных социальных сетях властей региона, пишет РИА Новости .

Этот случай стал пятым за четверг, 14 марта, когда в Белгородской области объявлялась ракетная опасность. Всех жителей региона попросили, при наличии такой возможности, оставаться дома, а также отойти подальше от окон. В частности, во время атак рекомендуется находится в помещениях, где нет окон – коридоры, ванные комнаты.

Спустя 24 минуты ракетная опасность в Белгородской области была отменена. На данный момент власти не сообщают никакой информации о последствиях. Подробности уточняются.

Напомним, ранее мы рассказали о том, что Владимир Путин посмертно наградил медалью «За отвагу» замглавы района в Белгородской области Игоря Бородаенко, который погиб после подрыва на мине. Подробности в материале.