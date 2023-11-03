РАН: Израиль наносит удары по Сирии, чтобы вовлечь в конфликт больше стран

Сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский уверен, что Израиль атакует Сирию, чтобы вовлечь в конфликт больше стран. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам эксперта, атаки по Сирии со стороны армии Израиля совершенно нелогичны, они могут лишь усложнить обстановку на Ближнем Востоке. Он уверен, что последняя серия атак по объектам в Сирии является планом Америки вовлечь еще одну страну в конфликт, чтобы дестабилизировать арабский мир. Он уверен, что это попытка спровоцировать развал арабского мира, революции и многое другое.

Эксперт также отметил, что по мере развития конфликта в него могут влезть сторонние группировки из соседних стран. Сейчас весь мир ждет, какой будет позиция группировки «Хезболлах». Ее позиция отличается от позиции ХАМАС и предсказать исход невозможно.

Война на Ближнем Востоке длится уже больше трех недель и с каждым днем становится все ожесточеннее. Тем не менее ни одна из сторон не может похвастаться особыми успехами. Чего ждать в палестино-израильском конфликте в ближайшее время — в материале «Подмосковье сегодня».