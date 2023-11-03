РАН: Израиль наносит удары по Сирии, чтобы вовлечь в конфликт больше стран
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Сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский уверен, что Израиль атакует Сирию, чтобы вовлечь в конфликт больше стран. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам эксперта, атаки по Сирии со стороны армии Израиля совершенно нелогичны, они могут лишь усложнить обстановку на Ближнем Востоке. Он уверен, что последняя серия атак по объектам в Сирии является планом Америки вовлечь еще одну страну в конфликт, чтобы дестабилизировать арабский мир. Он уверен, что это попытка спровоцировать развал арабского мира, революции и многое другое.
Эксперт также отметил, что по мере развития конфликта в него могут влезть сторонние группировки из соседних стран. Сейчас весь мир ждет, какой будет позиция группировки «Хезболлах». Ее позиция отличается от позиции ХАМАС и предсказать исход невозможно.
Война на Ближнем Востоке длится уже больше трех недель и с каждым днем становится все ожесточеннее. Тем не менее ни одна из сторон не может похвастаться особыми успехами. Чего ждать в палестино-израильском конфликте в ближайшее время — в материале «Подмосковье сегодня».