Раритетный красный «Запорожец» 1977 года выставили на продажу в Одинцове

В Одинцове продают раритетный «Запорожец» 1977 года за 350 тыс. руб. Автомобиль с пробегом всего 33 тыс. км находится в отличном состоянии и эксплуатировался только летом. Об этом сообщает новостной портал REGIONS.

В подмосковном Одинцове владелец выставил на продажу ЗАЗ 968 «Запорожец» 1977 года выпуска за 350 тыс. руб. Машина красного цвета сохранилась в идеальном состоянии — пробег всего 33 тыс. км, кузов не битый, а двигатель и коробка передач исправны.

Автомобиль оснащен 1,2-литровым мотором мощностью 40 л. с., механической КПП и задним приводом. По данным ПТС, у него было всего два владельца, а оригинальный паспорт технического средства сохранился. Продавец Сергей признался, что расстается с машиной неохотно — «Запорожец» отлично сохранился, поскольку использовался только в теплое время года и тщательно обслуживался.

Такая модель выпускалась с 1970 по 1994 год и стала одним из самых массовых автомобилей СССР. ЗАЗ 968 отличался заднемоторной компоновкой и воздушным охлаждением двигателя — редкое решение для советского автопрома.

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