Расходы на очистку Черного моря захотели возложить на владельца затонувшего танкера

Морспасслужба подала иск в суд с просьбой взыскать стоимость работ по ликвидации разлива нефтепродуктов в Черном море с владельца танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение в Керченском проливе.

Об обращении в суд стало известно РИА Новости, ознакомившегося с картотекой Арбитражного суда Краснодарского края. В прошении указано, что с владельца танкера пермского ООО «Кама Шиппинг», нужно взыскать расходы на очистку Черного моря от мазута. Объем ликвидации ЧП и конкретная сумма не указаны.

Отмечены и другие ответчики. Среди них — ООО «Каматрансойл» и ЗАО «Волгатранснефть».

Отдельно в картотеке указано, что рассмотрение иска проведут не раньше 14 февраля. Дело в том, что истец не предоставил доказательств о досудебном порядке.

Напомним, что 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Минтранс РФ сообщал, что в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. До сих пор с водного пространства у пляжей и на дне собирают сгустки мазута. В операции по очищению задействованы спасатели, специалисты служб, волонтеры и другие неравнодушные граждане.

Власти Крыма вводили режим ЧС регионального характера.

Ранее сообщалось, что затонувший в Черном море танкер утилизируют на месте крушения.