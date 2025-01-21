Раскрылась правда о романе Волочковой с молодым танцором

Балерина Анастасия Волочкова снова возглавила топы звездных масс-медиа. Все из-за слухов о романе с 25-летним танцором из Молдавии, который появился на снимках с отпуска дивы. KP.RU выяснил у окружения звезды, действительно ли она так близка с молодым человеком.

Волочкова традиционно отдыхает на Мальдивах зимой, а в этот раз удивила поклонников выбором. В первую очередь отпуск звезда провела в бунгало, а не вилле, а во-вторых, появилась на снимках с незнакомым молодым парнем. Как выяснилось, это молдаванин Марчел, вместе они танцевали и тренировались в окружении экзотики. Некоторые посчитали, что это новый возлюбленный блондинки.

«На Мальдивах они сняли совместный клип, так что для парня это отличный пиар. Он надеется, что Волочкова поможет ему в продвижении его песен. Это пиар-роман. Возможно, кто-то заплатил Волочковой за его продвижение», — ответили собеседники КП.

Ранее были раскрыты и другие подробности отношения Волочковой и молодого Марчела. Также недавно сообщалось, что бывшего ухажера балерина посадили в колонию.