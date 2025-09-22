Раскрыто, как встречали и чем кормили гостей на «Интервидении» в Подмосковье

Музыкальный критик Сергей Соседов, присутствовавший на финале «Интервидения» в Подмосковье в качестве почетного гостя, поделился неожиданными и яркими деталями о событии. Об этом пишет URA.RU.

Соседов наблюдал за конкурсом в VIP-ложе и рассказал, что удивило его на мероприятии. По его словам, он был потрясен не столько выступлениями, сколько безупречной организацией, которая, по его словам, заслуживает отдельного упоминания.

«Все было организовано на высочайшем уровне: и зрителей, и гостей встречали, провожали, во всем помогали. Честно говоря, я давно такого не видел! Просто красота! Совершенно райское место! <...> Везде волонтеры, каждому было уделено внимание. Ведут от момента входа в зал, никто не оставляет. Такого, чтобы ты встал посередине и не знал куда идти, не было. Везде охрана, у входа в ложи — по две девушки, очень стильно одетые, красиво причесанные», — вспоминает Соседов.

Критик сделал акцент на работу волонтеров, которые всегда были готовы помочь гостям и выглядели с иголочки.

Также Соседов оценил гастрономическую составляющую вечера, превратив свой отзыв в мини-обзор высокой кухни. По его словам, их угощали вкуснейшем сибасом и каре ягненка, в доступе были свежие фрукты. Сервис оказался выше ожидаемого, что, как уверен Соседов, оценили и иностранные гости.

Напомним, музыкальный конкурс «Интервидение-2025» прошел 20 сентября в Одинцово Московской области на площадке Live Арена. В нем приняли участие представители 23 стран, в основном из СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Победителем стал певец из Вьетнама Дык Фук с песней «Phù Đổng Thiên Vương». Второе место заняло трио Nomad из Киргизии, а на третьей строчке оказалась певица Дана Аль-Мир из Катара. Отмечается, что конкурс рассматривается как аналог «Евровидения» и был призван продемонстрировать «объединяющую силу искусства» для стран-участниц. Следующий конкурс «Интервидение-2026» планируется провести в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что выступивший на «Интервидении» SHAMAN неожиданно отказался от победы.