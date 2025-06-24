Раскрыты подробности о личности неадеквата, бросившего ребенка на пол в Шереметьево

Бросивший головой об пол двухлетнего мальчика в аэропорту Шереметьево мужчина прибыл в Москву рейсом из Египта. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, мужчина ночью 23 июня подошел к мальчику 2023 года рождения в зоне выдачи багажа воздушной гавани, поднял его на уровень своего роста и со всей силы ударил об пол. В результате инцидента ребенок получил травму головы и потерял сознание.

Ранее в Сети появились кадры чудовищного инцидента. Предварительно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. По данным Следственного комитета России (СКР) по Московской области, при себе у него обнаружили запрещенные вещества.

СКР возбудил уголовное дело по статье о покушение на убийство несовершеннолетнего. Задержанный в настоящее время находится на допросе. Пострадавшего мальчика экстренно госпитализировали в Центр им. Рошаля, где врачи борются за его жизнь.

По информации канала 360.ru, у самого задержанного есть дети. Дочери мужчины сейчас 1,5 года.

На кадрах с допроса, которые появились в СМИ, видно, что мужчина находится в неадекватном состоянии. На вопросы полицейских он не дает внятных ответов. Также задержанный хаотично жестикулирует.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области задержали неадеквата, набросившегося с бензопилой на прохожего.