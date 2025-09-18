Раскрыты возможные причины жесткой потасовки в техникуме Наро-Фоминска

За жестоким избиением студента в Наро-Фоминском техникуме Московской области, потрясшим соцсети, мог стоять затяжной личный конфликт, длящийся около года. Об этом узнало издание REGIONS у одногруппников пострадавшего.

Студенты назвали разные возможные причины конфликта. По словам одних, агрессор целенаправленно выбирал жертву для поднятия собственного авторитета, используя принцип «сильный против слабого». По словам других, в деле вовсе есть романтическая подоплека — взаимная симпатия к одной девушке, что спровоцировало вспышку ревности.

Инцидент, снятый на видео, показывает, что присутствовавшие в аудитории студенты сначала пассивно наблюдали за происходящим и лишь ближе к концу попытались остановить нападавшего. На тот момент парень уже получил черепно-мозговую травму.

Прокуратура уже заинтересовалась случаем, по факту избиения было возбуждено уголовное дело. Адвокат предполагает, что нападавший может отделаться условным сроком в силу возраста, но все будет зависеть и от вменяемой студенту статьи.

Ранее издание REGIONS собрало полную хронологию события в техникуме Наро-Фоминска и выяснило подробности драки.