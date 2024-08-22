Распад Wildberries: чем может закончиться грандиозный скандал между Бакальчуками

Разборки между основательницей маркетплейса Wildberries Татьяной Бакальчук и ее мужем Владиславом продолжают набирать обороты. С чего начался конфликт, чего на самом деле хочет Татьяна и какие действия пара предпримет дальше — в материале «Подмосковье сегодня».

Рейдерский захват и развод

Новость об объединении Wildberries и оператора наружной рекламы группы Russ появилась в июне этого года. Однако она сопровождалась сообщениями о «рейдерском захвате» маркетплейса и публичным спором между супругами Бакальчук после того, как Татьяна подала на развод.

О семейном скандале высказался даже глава Чечни Рамзан Кадыров после того, как к нему лично обратился Владислав. Он заявил, что «рейдеры» оградили женщину от мужа и детей. Супруги не могут увидеться и обсудить происходящее.

Фото: [ соцсети ]

После начала конфликта Владислав Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака Wildberries. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Он отметил, что регистрация товарного знака необходима для защиты доменного имени wb.ru, которое является «ценным активом Wildberries». Это также сохранит его право на бизнес «ВБ девелопмент», который занимается строительством складов для маркетплейса.

Оба супруга также успели дать интервью о происходящем. Татьяна заявила MSK1.RU, что ее удивляет позиция супруга, но она его понимает — «не все умеют быть гибкими, многим тяжело терять зону комфорта, когда и так все хорошо». Бакальчук также заявляла, что причиной развода стало абьюзивное отношение со стороны мужа.

А Владислав излил душу «Фонтанке». В интервью он рассказал, что планирует оспорить слияние компаний в суде, так как в процессе имеются нарушения.

Команда Владислава Бакальчука уверена, что выиграет сделку и ООО «РВБ» останется без активов. Таким образом, новая фирма останется без складов, доменного имени и других активов. Также сооснователь Wildberries заявил, что «идеализировал» жену, а на ее обвинения в жестоком отношении упрекнул женщину в том, что она очень долгое время не навещает детей.

Что будет дальше

Как считает юрист Юрий Капштык, бывшие партнеры и все пока еще супруги начали игру амбиций и борьбу за целевую аудиторию.

«Какие-то несостоявшиеся свои планы на жизнь, развод, раздел имущества, разница благосостояния и в доходах — это все признак идущей борьбы за аудиторию. Группа Wildberries сформирована, и люди пользуются ей. Несмотря на то, кто владелец, им нравился сервис», — пояснил он.

Капштык подчеркнул, что развод, выставленный на всеобщее обозрение, и объединение с Russ также показало личное участие супруга Бакальчук в создании бизнеса.

«По крайне мере, со стороны его супруги не было какого-то категоричного отрицания или опровержения. Да и все прекрасно понимают, что это семейный бизнес, участвовали оба. Здесь идет борьба за то, чтобы создать новый бренд», — добавил эксперт.

Фото: [ соцсети ]

Попытка получить какую-то долю в действующей компании, в том числе из объединенной новой, по мнению юриста, перспектива слабая.

«Будет работать большая команда юристов, будут находить всевозможные лазейки, процедуры растянутся на года, а все эти усилия, в том числе материальные, было бы, наверное, разумнее направить на создание нового бренда. Так он смог бы доказать, что его участие действительно было серьезным, что он был механизмом, который удерживал на плаву», — подчеркнул он.

Подобные попытки показать свою значимость через скандалы и суды — тупиковый вариант развития событий, заключил Капштык.

Ранее основательница Wildberries откровенно рассказала о проблемах в браке.