Расследование дела Тимура Иванова о хищении на паромах завершено

Следователи закончили расследование уголовного дела возбужденного в отношении бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова о краже 3,2 млрд руб. у банка «Интеркоммерц» и растрате 200 млн руб., когда приобретались два парома для Керченской переправы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Мурада Мусаева.

Против Иванова были возбуждены три уголовных дела. Так, в материалах о покупке паромов также фигурируют его бывший подчиненный Антон Филатов, а еще топ-менеджер банка «Интеркоммерц» и гражданин Германии Феликс Нойберг. Ранее их объявили в международный розыск.

Еще одно дело касается растраты 3,2 млрд руб. банка «Интеркоммерц». Помимо все того же бывшего замминистра в нем упоминается экс-председатель правления кредитно-финансовой организации Александр Бугаевский.

Кроме того, Тимура Иванова обвиняют в получении взятки в 1,185 млрд рублей. По версии следствия, к этому преступлению также имеют отношение коммерсанты Сергей Бородин и Александр Фомин. Их поместили под арест. Бывший заместитель МО РФ заявляет, что не получал названную следствием сумму и изъявляет инициативу дать более конкретные показания, дабы доказать свою непричастность к инкриминируемому преступлению. Банковские счета всех троих перечисленных лиц находятся под арестом для обеспечительных мер.

Напомним, что новое обвинение Тимуру Иванову было предъявлено следствием в октябре.