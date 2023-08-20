Растят сладкоежек: как пищевые привычки приводят к опасной зависимости от конфет и пирожных

Сладкий перекус губителен для здоровья в любом возрасте и независимо от наличия хронических заболеваний. Желание съесть конфету или пирожное формируется по разным причинам от пищевых привычек, до эмоционального фона.

Сахара, которые являются источником быстроусваиваемых углеводов, содержатся в любых «вкусняшках». Когда мы употребляем сладости, наше тело получает энергию в виде глюкозы — быстрое топливо. При недостатке энергии из пищи сладкое становится привлекательным вдвойне.

«Сладости часто связаны с положительными эмоциями и удовольствием. Они ассоциируются с особыми событиями, праздниками и подарками, что усиливает желание их употреблять. Пищевое поведение, которое формируется в детстве, обычно это привычки, которые родители или родственники передают неосознанно», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог Екатерина Горькова.

Например, просьба доесть все, что в тарелке, даже если не нравится, за награду — любимую сладость. Или покупка сладостей лишь на праздники, а также в качестве поощрения за какое-то приемлемое взрослыми поведение. В совокупности с другими маркерами воспитания это дает эффект «сладкоежки», когда уже взрослый человек не может контролировать свои желания.

Некоторым людям просто нравится сладкий вкус, их рецепторы могут быть более чувствительными к таким веществам. В таких случаях стоит прислушаться к себе — это желание насладиться сладким вкусом или действительно потребность организма.

«Важно отметить, что любое удовольствие, в том числе и употребление сладкого, должно быть умеренным. Переедание сладостей может привести к проблемам со здоровьем, таким как лишний вес, развитие диабета и прочих заболеваний», – уточнила эксперт.

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