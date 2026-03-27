Растлитель в пиджаке: в Петербурге задержали замдиректора школы, развращавшего 15-летних

В Санкт-Петербурге задержали 33-летнего заместителя директора по учебной работе частной школы. Его подозревают в развратных действиях в отношении собственных учеников. Следствие выяснило: 21 марта мужчина в вагоне метро демонстрировал порноролики двум 15-летним подросткам. Но это оказалось лишь вершиной айсберга. Об этом сообщает «78.ru».

Неформальные отношения с одним из гимназистов начались еще в феврале. Педагог втирался в доверие: водил ребенка в кафе, поил спиртным, предлагал кальяны. 20 марта замдиректора снова пригласил школьника в заведение общепита, а после предложил продолжить вечер в отеле. В гостиничном номере мужчина вновь распивал алкоголь в присутствии несовершеннолетнего и впервые показал порноролик.

О произошедшем узнали родители подростков. Они не стали молчать и обратились в полицию. Теперь бывшему педагогу грозит уголовное дело по статьям о развратных действиях и вовлечении несовершеннолетних в антиобщественные действия. Подозреваемый задержан, следствие продолжается.

