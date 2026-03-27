«Вскрывали топором»: в лесополосе Ростовской области нашли пронумерованные цинковые гробы без тел

Мистическая находка взбудоражила жителей Азовского района. В лесополосе у поселка Овощной обнаружили несколько цинковых гробов, помещенных в деревянные, обитые атласом. Внутри — пусто. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Первые такие гробы видели еще в декабре 2025 года. Тогда их насчитали пять. К 27 марта осталось три, причем их переместили глубже в лес. Номера на цинке сохранились, а рядом — затертые буквы, похожие на фамилии. Тела отсутствуют, но у мужчины сложилось впечатление, что в них что-то перевозили. Очевидец, осматривавший ящики, рассказал, что запайка и крышки взломаны, словно топором. «Ощущение, что их вскрыли где-то, а потом привезли», — поделился он.

В администрации района после обращения журналистов заявили: гробов больше нет. В полицию обращались и глава поселения, и глава района. Подробностей не раскрывают.

Кто оставил ритуальные контейнеры в лесу? Зачем их вскрывали топором? И почему часть исчезла, а оставшиеся перепрятали? Версий пока нет. Жители Овощного гадают, связана ли находка с криминалом, нелегальными перевозками или мрачной бюрократической ошибкой. Ясно одно: тихий хутор превратился в сцену для детектива, развязку которого еще предстоит узнать.

