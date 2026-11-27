На опубликованных кадрах видно, как облачная масса закрыла склоны, а над белым слоем остались вершина со статуей и соседние пики. Явление снял на мобильный телефон режиссер и фотограф Марсиу Амару из района Санта-Тереза. Запись быстро стала популярной в соцсетях, а автор подчеркнул, что она подлинная и создана без искусственного интеллекта. Амару написал, что никогда не видел Корковаду такой.

По объяснению Euronews, речь об орографических облаках: влажный морской воздух поднимается по склонам под действием ветра, охлаждается и конденсируется. Такие облака могут опускаться вдоль склонов, создавая впечатление падающего водопада.