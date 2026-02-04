Развод века с Nike и Adidas: как ТЦ заставляют платить за фальшивку цену оригинала

Эксперты провели масштабную проверку обувных отделов в крупнейших торговых центрах пяти российских городов, результаты которой оказались шокирующими. В ходе исследования, проводившегося с сентября по декабрь 2025 года, специалисты «Бюро судебной экспертизы и оценки» не обнаружили ни одной подлинной пары кроссовок популярных брендов Nike и Adidas среди 1300 проверенных образцов, сообщает Life.ru со ссылкой на Mash.

Проверка охватывала магазины, позиционирующие себя как официальные продавцы оригинальной продукции. Эксперты проводили комплексный анализ по техническим регламентам Таможенного союза и ГОСТам, оценивая качество материалов, соответствие конструктивных особенностей, маркировку и даже запах изделий. Во всех проверенных образцах были выявлены характерные признаки контрафакта: несоответствие колодки, дефекты конструкции, разное расстояние между люверсами, некачественные швы, неправильная маркировка, использование дешевых материалов и выраженный химический запах.

Полученные данные свидетельствуют о системной проблеме на российском рынке спортивной обуви. Статистика показывает значительный рост жалоб потребителей на поддельную продукцию за последний год. Ситуация особенно тревожна, поскольку контрафакт реализуется через крупные торговые сети и магазины в престижных торговых центрах, что создает у покупателей ложное впечатление о приобретении оригинальной продукции.

