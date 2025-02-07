Особняк экс-владельца ПСБ Ананьева в центре Москвы продадут на торгах

Стало известно, что имущество бывшего владельца ПСБ Дмитрия Ананьева продадут на торгах. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные от кредиторов.

По данным издания, за особняк кредиторы бывшего акционера Промсвязьбанка могут выручить сумму в районе 5,2 млрд. Сам же особняк расположен в подмосковных «Горках-2». Сроки продажи этого имущества будут утверждены в рамках процедуры банкротства.

РБК также пишет, что арбитражный управляющий экс-банкира поясняет, что в общей сложности на торги планируется выставить особняк в Кропоткинском переулке, участки в Одинцовском районе. При этом дат аукциона пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что умер бывший замглавы МИД РФ Владимир Титов.