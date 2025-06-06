Редактора портала URA.RU отправили в СИЗО на 2 месяца

Редактора URA.RU Дениса Аллаярова арестовали по делу о взятке. Под стражей он пробудет до 4 августа. Об этом сообщает SHOT.

Редактору издания URA.RU Денису Аллаярову вменяют участие в коррупционной схеме. По данным следствия, он передал должностному лицу взятку в размере 20 тыс. рублей. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 4 августа.

Источники, знакомые с ситуацией, уточняют, что речь идет о близком родственнике журналиста — по данным редакции, обвиняемое должностное лицо приходится Аллаярову дядей. Сегодня его также взяли под стражу.

Сам журналист не признает вину и утверждает, что выполнял свои профессиональные обязанности. Представители издания выразили уверенность в том, что действия сотрудника не выходили за рамки журналистской работы.

В URA.RU сообщили, что планируют оказывать поддержку коллеге. Пока дело находится на стадии следствия, в прессу поступает минимум официальных комментариев.

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