Редкий фаллический гриб появился в Подмосковье

На участке в подмосковной Балашихе вырос мутинус собачий — редкий гриб, занесенный в Красную книгу. Его необычная форма и резкий запах привлекают внимание биологов и любителей природы. Об этом сообщает REGIONS.RU.

Жительница деревни Русавкино-Романово Людмила Воробьева уже не в первый раз замечает на своем участке мутинус собачий — один из самых необычных грибов России. В этот раз она сняла на видео, как из земли появляется новый экземпляр, а рядом уже намечаются еще несколько.

Этот гриб сложно перепутать с другими — его форма напоминает собачий половой орган, а ярко-розовый цвет делает его заметным даже среди травы. Но главная особенность мутинуса — запах, похожий на гниющее мясо. Он не распространяется далеко, зато привлекает мух, которые разносят его споры.

