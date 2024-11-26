REGIONS: до 7 лет тюрьмы грозит подросткам за избиение детей в Балашихе

Молодые люди, которые проходят подозреваемыми по делу в избиении и унижении несовершеннолетних в Балашихе, могут лишиться свободы сроком до семи лет. Об этом сообщает REGIONS.

Как рассказал адвокат Алексей Цыганов, деяния фигурантов можно квалифицировать по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц», которая максимум предусматривает до семи лет заключения. Спикер отметил, что уголовная ответственность за хулиганство и умышленное причинение среднего и тяжкого вреда здоровью наступает с возраста 14 лет.

Ранее сообщалось о том, что описанный инцидент случился еще два года назад, а один из нападавших уже дал признательные показания.