Гадюка ползала в подъезде. Жители Можайска наткнулись на змею в многоэтажке и вызвали спасателей

Жители поселка Цветковский под Можайском обнаружили в подъезде собственного дома змею, внешне напоминающую гадюку. Как сообщает REGIONS, опасная гостья прогуливалась по лестничной площадке третьего подъезда дома №11 на улице Подгорная.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как пресмыкающееся, заметив людей и камеру, поспешно скрывается за трубой. Где сейчас находится «сосед» — неизвестно. Перепуганные жильцы разместили тревожное сообщение с просьбой о помощи и точным адресом, добавив, что просят принять меры незамедлительно.

В администрации округа оперативно отреагировали на сигнал, заверив, что компетентные службы уже выехали на место. Каким образом змея оказалась в жилом секторе и заползла в подъезд, пока не установлено.

В Министерстве экологии и природопользования Московской области пояснили, что в последнее время в регионе змеи стали появляться чаще из-за раннего потепления — они выходят из спячки. В ведомстве напомнили правила поведения при встрече с пресмыкающимся: не паниковать, не пытаться убить животное, а отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить по номеру 112.

