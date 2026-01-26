Регистрация вручную и проблемы с билетами: российские авиакомпании столкнулись с техническим коллапсом

Крупный технический сбой в отечественной системе бронирования «Leonardo» парализовал работу цифровых сервисов группы «Аэрофлот»: пассажиры столкнулись с невозможностью купить или вернуть билеты, а регистрация в аэропортах переведена в ручной режим. Об этом пишет «РБК».

Пассажиры крупнейших российских авиаперевозчиков сегодня столкнулись с серьезными трудностями при планировании путешествий и вылете. Причиной стал масштабный сбой в глобальной системе бронирования «Leonardo» (разработка компании «Сирена-Трэвел»), на которую российская авиация массово перешла в рамках импортозамещения.

В «Аэрофлоте» сообщили о временных ограничениях на ключевые операции. Клиенты перевозчика пока не могут оформить, переоформить или сдать билеты. Проблемы затронули и процедуру регистрации пассажиров и багажа. Технический «блэкаут» распространился на все каналы продаж: недоступны услуги на сайте, в контакт-центрах и точках продаж агентов. В компании предупредили, что технические неполадки могут привести к корректировкам в расписании вылетов, и заверили, что специалисты уже работают над восстановлением штатного режима.

Аналогичная ситуация сложилась у лоукостера «Победа». Чтобы не останавливать отправку рейсов, сотрудники авиакомпании вынуждены проводить регистрацию клиентов в аэропортах в ручном режиме. Это, как правило, существенно замедляет процесс прохождения предполетных формальностей и создает очереди.

Система «Leonardo» стала основной для российских авиакомпаний после ухода с рынка западных провайдеров, таких как Amadeus и Sabre. Любые неполадки в ее ядре автоматически сказываются на работе большинства отечественных перевозчиков.

