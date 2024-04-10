Регистрацию машин и выдачу прав восстановили в Подмосковье после техсбоя в ГИБДД

Общество
Медиаархив Подмосковья

Фото: [Медиаархив Подмосковья]

Технический сбой в подразделениях ГИБДД Подмосковья устранен, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Таким образом, подчеркнули в ведомстве, услуги по регистрации автомобилей и выдаче водительских удостоверений возобновлены в полном объеме.

Оказание данных государственных услуг приостановили накануне, пока специалисты работали над устранением технического сбоя.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что подразделениям ДПС в Подмосковье передали новые патрульные автомобили.

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