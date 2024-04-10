Регистрацию машин и выдачу прав восстановили в Подмосковье после техсбоя в ГИБДД
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Технический сбой в подразделениях ГИБДД Подмосковья устранен, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Таким образом, подчеркнули в ведомстве, услуги по регистрации автомобилей и выдаче водительских удостоверений возобновлены в полном объеме.
Оказание данных государственных услуг приостановили накануне, пока специалисты работали над устранением технического сбоя.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что подразделениям ДПС в Подмосковье передали новые патрульные автомобили.