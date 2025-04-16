Рэпер Птаха предложил фанатам Паши Техника сделать свою стену-мурал

Так, по словам Птахи, те, кто осквернил стену памяти Цоя, не фанаты умершего Паши Техника, это «дауны какие-то». Свое мнение Птаха подкрепил тем, что сам Техник был категорически против любого вандализма и осудил бы подобные действия своих же «фанатов». Особенно, если учесть тот факт, что ранее за стену Цоя в Петербурге шли настоящие «бои» и скандалы с администрацией.

Резюмировал Птаха тем, что, вместо того чтобы портить памятную стену в Петербурге, фанатам Техника следовало бы создать свою стену памяти исполнителя и отстаивать ее так же, как это делали поклонники лидера группы «Кино».