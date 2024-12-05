Репетиторство в РФ захотели заменить бесплатными услугами

В России хотят помочь выпускникам получать необходимые навыки не у платных репетиторов, а по-другому. В частности, по данным ТАСС, речь идет именно о бесплатных услугах для учащихся.

Об этом во время заседания Совета при российском президенте заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По этому замыслу, школьникам не придется привлекать репетиторов к тому, чтобы восполнить школьные пробелы – эти услуги станут бесплатными благодаря изменению стратегии развития образования в стране.

Эту стратегию планируется представить уже в конце марта 2025 года. Ранее сообщалось о том, что профессор Абанкина рассказала советы для подготовки школьников к ЕГЭ.