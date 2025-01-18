Решение Трампа перенести свою инаугурацию в Капитолий застало врасплох организаторов церемонии

Дональд Трамп решил перенести из-за морозов место своей инаугурации. Это решение стало полной неожиданностью для организаторов мероприятия. Об этом рассказала газета The Washington Post.

Сотни тысяч американцев готовились к церемонии инаугурации. Трамп принял решение провести мероприятие внутри Капитолия, поскольку на улице очень холодно из-за морозов. 20 января ожидаются холода вплоть до -12 градусов. Это привело в растерянность как организаторов, так потенциальных участников данного события. Сотни людей, которые приобрели билеты на инаугурацию, спрашивают, что теперь им делать.

Больше всего недовольна оппозиция в виде демократов. Она планирует провести протестные акции и демонстрацию в этот день.

«Это не первый случай, когда правительство уходит в закрытое помещение или отменяет мероприятия, а прогрессивное движение остается снаружи», — заявил журналистам один их тех, кто будет протестовать во время инаугурации.

Ранее Трампа заподозрили в желании получить Нобелевскую премию. По мнению экс-премьера Польши Миллера, новый президент США берется за завершения украинского конфликта, чтобы заработать престижную награду в ее номинации «За мир».