Трампа заподозрили в жажде Нобелевской премии

Бывший польский премьер Лешек Миллер рассказал в интервью изданию Rzeczpospolita рассказал о том, что избранный президент США Дональд Трамп собирается добиться завершения украинского конфликта ради получения Нобелевской премии мира.

По мнению Миллера, это и является главной целью Трампа, который, уверен экс-политик, мечтает о Нобелевской премии мира. Для этой цели, уверен Миллер, Трамп и собирается довести украинский конфликт до конца.

Напомним, что ранее в январе Трамп уже допускал, что урегулирование конфликта на Украине может занять больше 24 часов, а также высказывал и стремление провести переговоры с российским президентом. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков также говорил о том, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном.