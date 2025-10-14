Республика Алтай вводит «сухой закон» в выходные

Власти Республики Алтай вводят полный запрет на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни. Это лишь одна из мер масштабной кампании по борьбе с алкоголизацией населения, которую инициировал глава региона Андрей Турчак. Об этом сообщает РИА Новости.

Республика Алтай готовится к радикальному ужесточению алкогольного законодательства. По словам главы региона Андрея Турчака, продажа спиртного в субботу и воскресенье, а также в официальные праздники будет полностью запрещена. В будни алкоголь можно будет приобрести только с 11:00 до 19:00, а в пятницу — до 16:00.

Причиной таких жестких мер Турчак назвал тревожную демографическую ситуацию. Смертность в республике устойчиво превышает рождаемость, и одной из ключевых причин этого являются смерти, так или иначе связанные с употреблением алкоголя — отравления и дорожные аварии.

Помимо временных ограничений, власти планируют полностью запретить деятельность алкомаркетов и торговлю спиртным в жилых многоквартирных домах. Также под запрет подпадет розничная продажа алкоголя возле школ и детских садов. В магазинах исчезнет открытая выкладка алкогольной продукции и табака в зоне касс, а все питейные заведения в жилом секторе будут закрыты.

