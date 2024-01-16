Reuters: атаки хуситов приведут к подорожанию товаров, поставляемых Красным морем

Перебои с судоходством, вызванные атаками хуситов по кораблям в Красном море, приведут к подорожанию товаров. Об этом сообщает агентство Reuters .

Представитель грузового оператора DP World заявил, что потребительские цены на те товары, которые поступают в Европу и Азию через Красное море, будут увеличиваться из-за трудностей транспортировки. При этом ополчение хуситов угрожает расширить свои атаки, добавив в список целей американские корабли.

Сообщается, что нападения на корабли вызывают беспокойство компаний и государств. Хуситы объясняют свои действия поддержкой Палестины. Финансовый директор DP World Юврадж Нараян отметил, что сильнее сего последствия действий хуситов ударят по покупателям из Европы. Он предполагает, что неминуемый рост стоимости товаров ударит именно по странам с развитой экономикой.

Китай не захотел присоединиться к борьбе с хуситами в Красном море. Отказ связан с тем, что вступление в конфликт увеличит расходы на этот регион.