Режим ЧС в сельском хозяйстве ввели в Воронежской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на указ губернатора региона.

В частности, речь о введении режима чрезвычайной ситуации идет в связи с майскими заморозками, которые нанесли большой ущерб посевам. Муниципалитетам Воронежской области рекомендовали представить в региональный Минсельхоз данные о масштабах урона до 30 мая.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в конце апреля и начале мая в Воронежской области температура воздуха опускалась до -10 градусов в низинах.

Также ранее стало известно, что в Подмосковье за лесами будут следить с помощью беспилотников - дроны собираются использовать для мониторинга лесных территорий, и особое внимание будет уделяться посадкам молодой сосны.